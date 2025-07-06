Заместитель МИД КНР Сунь Вэйдун посетил прием по случаю Дня независимости в посольстве Монголии в Китае

CentralAsia (MNG) -

3 июля 2025 года заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун по приглашению посетил прием по случаю Национального дня в посольстве Монголии в Китае и обменялся мнениями с послом Монголии в Китае Энхболд Нямаа о китайско-монгольских отношениях.

Сунь Вэйдун поздравил с Днем независимости Монголии и заявил, что Китай и Монголия являются традиционными дружественными соседями. Китайская сторона всегда ставила развитие китайско-монгольских отношений на важное место в своей соседской дипломатии. Китай готов работать с Монголией, чтобы следовать видению построения китайско-монгольского сообщества с общей судьбой, укреплять стратегическое взаимное доверие, углублять взаимосвязанное развитие и содействовать непрерывному развитию всеобъемлющего стратегического партнерства между Китаем и Монголией.

слева: Сунь Вэйдун

Энхболд Нямаа заявил, что в последние годы Монголия и Китай наблюдают постоянный рост политического взаимного доверия, а их практическое сотрудничество продолжает углубляться в различных областях. Не так давно Монголия сформировала новое правительство. Новое монгольское правительство продолжит проводить дружественную политику в отношении Китая и работать вместе с китайской стороной, чтобы поднять всеобъемлющее стратегическое партнерство между Монголией и Китаем на новый уровень.

источник: MiddleAsianNews

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