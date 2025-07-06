Император и императрица Японии прибудут в столицу Монголии Улан-Батор во второй половине дня

CentralAsia (MNG) -

Император и императрица вылетели из аэропорта Ханэда на правительственном самолете в воскресенье утром около 11:00 для официального государственного визита в Монголию. Они прибудут в столицу Монголии Улан-Батор во второй половине дня.

Во вторник они примут участие в церемонии приветствия в качестве государственных гостей и встретятся с президентом Монголии Хурэлсухом Ухнаа и его супругой в юрте, традиционной палаткообразной конструкции, установленной в правительственных учреждениях для приема особых гостей. Вечером они посетят банкет в своем отеле.

Днем пара отдаст дань уважения японским гражданам, погибшим от каторжных работ и по другим причинам после того, как их задержали в Советском Союзе и отправили в Монголию вскоре после Второй мировой войны. В этом году исполняется 80 лет со дня окончания войны.

У императора и императрицы также будет возможность познакомиться с историей и культурой Монголии и пообщаться с местными жителями во время их пребывания до 13 июля.

Ближе к концу поездки они, как ожидается, посетят церемонию открытия национального спортивного фестиваля Наадам и посмотрят соревнования по стрельбе из лука и скачкам.

В их маршрут также входит посещение национального парка с обширными пастбищами, которые являются убежищем для редкого вида лошадей Тахи.

Это будет четвертая официальная зарубежная поездка императорской четы с момента восшествия императора на престол после их визита в Великобританию в прошлом году. Они также станут первыми японскими императором и императрицей, посетившими Монголию.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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