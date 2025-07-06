В результате проливных дождей в Пакистане за 10 дней погибли 66 человек

CentralAsia (CA) - Проливные муссонные дожди и внезапные наводнения в Пакистане с 26 июня унесли жизни по меньшей мере 66 человек, еще 127 человек получили ранения. Об этом сообщает Синьхуа.

Наибольшее количество жертв зарегистрировано в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, где погибли 24 человека, в том числе 11 детей. Четырнадцать из них были унесены внезапным наводнением в округе Сват на прошлой неделе.

В провинции Пенджаб (Восточный Пакистан) 22 человека, включая 11 детей, погибли в результате обрушения домов и внезапных наводнений, вызванных проливными дождями.

В провинции Синд зафиксировано 15 смертей, а в провинции Белуджистан пять. Три человека также получили ранения в Джамму и Кашмире.

На фоне продолжающихся ливней метеорологический департамент Пакистана прогнозирует увеличение количества осадков и гроз в нескольких регионах в течение следующих 48 часов.