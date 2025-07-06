Женская сборная Узбекистана по футболу впервые за 23 года вышла в финальную часть Кубка Азии

CentralAsia (UZ) - Сборная Узбекистана завоевала путёвку на Кубок Азии среди женщин после победы над Непалом в серии пенальти. Основное время заключительного матча группы 5 июля в Ташкенте завершилось со счётом 3:3 (пенальти — 4:2).

Как пишет gazeta.uz, в первом матче группового этапа футболистки одержали победу над Шри-Ланкой (10:0, видео), а затем обыграли Лаос (7:0, видео), тогда как Непал победил эти команды со счётом 9:0 и 8:0.

Этот результат означал, что лидеры завершили групповой этап с равным количеством очков и одинаковой разницей мячей, поэтому для определения победителя группы F потребовалась серия пенальти.

Обеим командам нужна была победа, чтобы гарантировать выход в финал, и сборная Узбекистана быстро открыла счёт.

Уже на первой минуте дальний удар Ферузы Турдибоевой срикошетил прямо на Диёрахон Хабибуллаеву, которая точно пробила в правый нижний угол ворот.

Спустя 10 минут Узбекистан удвоил преимущество: Людмила Карачик ворвалась в штрафную и пробила низом, а Самикша Гимире срезала мяч в собственные ворота.

Игра в атакующий футбол, которую Непал демонстрировал ранее, в этот раз не просматривалась, но Сабитра Бхандари, уже забившая семь голов в отборочном цикле, показала своё мастерство на 24-й минуте. Форвард французского клуба получила мяч после скидки головой от Рашми Гхисинг и великолепным ударом из-за штрафной переиграла Мафтуну Жонимкулову.

Однако Узбекистан восстановил преимущество в два мяча на 39-й минуте: Мафтуна Шойимова уверенно реализовала пенальти после игры рукой Сарасвати Хамал в штрафной.

В компенсированное время первого тайма (45+4') национальная команда осталась в меньшинстве: Нозимахон Эргашева получила вторую жёлтую карточку за фол на Сабитре.

Получив численное преимущество, Непал пошёл вперёд после перерыва и добился успеха: Сабитра сравняла счёт двумя голами за две минуты.

Первый мяч она забила на 71-й минуте, второй — спустя две минуты. Так как победитель так и не определился в основное время, командам пришлось бить пенальти.

Сабитра попала первым ударом в левую штангу, а вратарь Анжана Рана Магар пробила слишком слабо и прямо во вратаря Жонимкулову.

В итоге сборная Узбекистана оформила выход в финальную часть турнира впервые с 2003 года.

В рамках отборочного турнира будут определены восемь из двенадцати команд-участниц финального этапа, который пройдёт 1−21 марта 2026 года в Австралии.

Вместе со страной-хозяйкой автоматические путёвки в финальный турнир получили три лучшие команды предыдущего Кубка Азии среди женщин 2022 года — Китай, Южная Корея и Япония. Всего для участия в квалификации заявки подали 34 сборные. Этот турнир также послужит первым этапом азиатской квалификации к чемпионату мира по футболу среди женщин 2027 года и футбольному турниру Олимпийских игр 2028 года.

Команды были разделены на восемь групп, победители которых получат право выступить в финальной части турнира.