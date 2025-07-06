Холода в Южной Америке привели к гибели 15 человек

CentralAsia (CA) - Небывалое похолодание для зимы обрушилось на Южную Америку в последние дни. По меньшей мере пятнадцать человек погибли в Аргентине, Чили и Уругвае.

Как пишет Le Monde, правительствам этих стран пришлось ограничить поставки газа и реализовать планы по созданию экстренных убежищ.

«То, что произошло на этой неделе в Чили и, в более широком смысле, в Южном конусе Америки, — это волна холода, вызванная выходом полярной воздушной массы из Антарктиды », — заявил агентству «Франс Пресс» климатолог Рауль Кордеро из Университета Сантьяго.

В Аргентине по меньшей мере девять бездомных умерли от холода этой зимой. В Буэнос-Айресе температура упала до -1,9°C в среду, самого низкого уровня за 34 года. Отключения электроэнергии, вызванные высоким спросом, оставили тысячи людей без электричества более чем на 24 часа в некоторых районах.

В других частях страны снег покрыл атлантические пляжи, такие как Мирамар, в 450 километрах к югу от Буэнос-Айреса, а в небольшом патагонском городе Макинчао во вторник была зафиксирована температура -18°C. В среду правительство Аргентины приостановило поставки газа на промышленные предприятия и заправочные станции, чтобы обеспечить поставки газа в дома.

Уругвай, где в некоторых районах температура опустилась ниже нуля, объявил общенациональный «красный уровень тревоги» после смерти шести человек, что позволило правительству принудительно переселить бездомных в приюты. В Монтевидео температура достигла максимума в 5,8°C 30 июня, самого низкого уровня с 1967 года, по словам метеоролога Марио Бидегаина.

Чили также активировала планы по размещению бездомных в самые холодные дни. Город Чильян, в 400 километрах к югу от Сантьяго, зафиксировал -9,3°C, согласно метеорологическому управлению Чили. Снег выпал в некоторых частях пустыни Атакама, самой сухой в мире, впервые за десятилетие.

Ожидается, что ситуация в регионе улучшится в ближайшие дни.

Зима в Южной Америке наступает в период с июня по август. На равнинах северной части материка температура круглый год держится в пределах +20…+28 °C, а южнее, в январе, опускается до +10 °C.