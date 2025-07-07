Его Величество Император и Ее Величество Императрица Японии прибыли в Монголию. Фото

CentralAsia (MNG) - «Замечательно, что вы посещаете нашу страну. Мы надеемся, что вам понравится ваше пребывание, и что этот визит укрепит связи между Японией и Монголией. Монгольский народ рад приветствовать вас», — пишет MiddleAsianNews.

Это первый государственный визит Его Величества Императора Нарухито и Ее Величества Императрицы Масако в Монголию.

Его Величество Император Нарухито и Ее Величество Императрица Японии Масако прибыли в Монголию с государственным визитом.

Его Величество Императора Нарухито и Ее Величество Королеву Масако встречали в международном аэропорту Чингисхана представители министра иностранных дел Батцэцэг Батмөнх, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Японии Баярсайхан Банзрагч и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии Игавахара Масару.

В рамках визита президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и император Японии Нарухито проведут официальную встречу и обсудят пути углубления дружеских отношений и развития дружбы и товарищества между своими народами.

Учёные и исследователи отмечают, что история отношений между Японией и Монголией уходит корнями в глубокое прошлое. Однако 1990 год, когда Монголия перешла к демократической системе, имел особое значение для этих связей. В этом году исполняется 35 лет со дня этого важного события. Таким образом, вот уже три с половиной десятилетия Монголия и Япония идут рука об руку, объединённые общими ценностями демократии, прав человека и верховенства закона.

Помощь Японии была особо значимой в сложный период демократических реформ в Монголии. С тех пор Япония последовательно поддерживает развитие человеческих ресурсов Монголии, необходимых для построения её будущего. По состоянию на 2024 финансовый год общий объем помощи Японии Монголии достиг около 370 миллиардов иен (приблизительно 2,56 миллиарда долларов США).

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения