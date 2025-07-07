Кувейтский фонд поддерживает расширение аэропорта Монголии

Валид Аль-Бахар

CentralAsia (MNG) -

Кувейтский фонд арабского экономического развития (KFAED) внес вклад в развитие и расширение аэропорта Өндөрхаан в Монголии, что ознаменовало новую веху в растущем партнерстве между Кувейтом и Монголией.

В заявлении, опубликованном в пятницу, исполняющий обязанности генерального директора KFAED Валид Аль-Бахар сообщил, что проект финансировался за счет гранта, ранее предоставленного правительством Кувейта Монголии под контролем Фонда, на сумму 1,06 млн кувейтских динаров (примерно 3,4 млн долларов США).

Аль-Бахар отметил, что Фонд также подписал дополнительное грантовое соглашение на сумму 80 000 кувейтских динаров (примерно 262 000 долларов США) с правительством Монголии для финансирования технико-экономического обоснования проекта. По его словам, цель состоит в том, чтобы превратить аэропорт в международный объект категории 4C, который послужит катализатором экономического роста и будет соответствовать стратегии устойчивого развития Монголии «Видение 2050».

«Ожидается, что проект расширения аэропорта станет важнейшим транспортным узлом, который будет способствовать мобильности, стимулировать торговлю и открывать новые экономические возможности для региона», — заявил Аль-Бахар. «Это внесет значительный вклад в долгосрочное развитие и процветание Монголии».

На церемонии открытия присутствовали министр дорог и транспорта Монголии Дэлгэрсайхан Борхуу, посол Кувейта в Монголии Мутлак Аль-Туваймер и несколько высокопоставленных монгольских чиновников.

На сегодняшний день KFAED предоставил Монголии льготные кредиты на общую сумму 23,7 млн ​​кувейтских динаров (примерно 77,6 млн долларов США), а также техническую помощь на сумму 519 000 кувейтских динаров (примерно 1,7 млн ​​долларов США), что подтверждает приверженность Кувейта поддержке устойчивого развития по всей Азии.

источник: MiddleAsianNews

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