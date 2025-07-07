Монголка назначена постоянным представителем Всемирного банка в Пакистане

БОЛОРМАА Амгаабазар

CentralAsia (MNG) -

БОЛОРМАА Амгаабазар назначена новым страновым директором Всемирного банка в Пакистане. Она сменит Наджи Бенхассин, которая занимала эту должность с 2020 года, и ее назначение вступило в силу 1 июля.

«Я чрезвычайно рада быть назначенным на должность директора представительства Всемирного банка в Пакистане. Всемирный банк и Пакистан связывают давние партнерские отношения, которые за эти годы принесли позитивные изменения в жизнь миллионов людей. Мы рассчитываем на углубление нашего сотрудничества с федеральным и провинциальным правительствами, местными организациями, гражданским обществом, частным сектором, партнерами по развитию и другими заинтересованными сторонами», — сказала она.

«Мы продолжим оказывать поддержку Пакистану в решении насущных проблем развития, включая задержку роста детей, отсутствие образования, высокую уязвимость к неблагоприятным последствиям изменения климата и устойчивость энергетического сектора».

Назначение Болормаа совпало с запуском нового 10-летнего механизма партнерства со страной (CPF) с Всемирным банком в Пакистане. В рамках этой программы финансовые учреждения банка планируют предоставить в общей сложности 40 миллиардов долларов поддержки. Программа, утвержденная в начале 2024 года, направлена ​​на сокращение детского недоедания, улучшение качества образования, повышение устойчивости к изменению климата и поддержку структурных и институциональных реформ, способствующих экономическому росту, движимому частным сектором.

Болормаа Амгаабазар, гражданка Монголии, имеет более 20 лет опыта в сфере международного развития. Она впервые присоединилась к Всемирному банку в 2004 году и работала в регионах Восточной Азии и Тихоокеанского региона, Африки, Восточной Европы и Центральной Азии. Ранее она занимала руководящие должности в страновых офисах Всемирного банка в Кыргызстане, Индонезии и Тиморе-Лешти. До прихода во Всемирный банк она работала в секторе международного развития в Монголии, Индонезии и Тиморе-Лешти.

Помимо родного языка, она свободно владеет русским, английским и индонезийским языками.

Болормаа имеет степень магистра делового администрирования Маастрихтской школы менеджмента в Нидерландах и степень бакалавра по экономике торговли Львовского торгово-экономического института в Украине.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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