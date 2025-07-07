Система электронных виз Китая официально запущена в Монголии

CentralAsia (MNG) -

«30 июня в Монголии официально запущена китайская система онлайн-обработки виз! Новая онлайн-система делает ChinaTravel более удобным», — написала Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Монголии Шэнь Миньцзюань.

В Китае нет общепринятой системы электронных виз для всех категорий заявителей. Электронные визы, выдаваемые в настоящее время, в основном предназначены для групповых туристических или деловых поездок, чаще всего в Шанхай. В частности, Шанхай выдавал электронные визы для определенных групп, позволяющие въезжать через любой пункт пропуска в Шанхае и выезжать через любой пункт пропуска в Китае. Для индивидуальных поездок и других целей, как правило, требуется оформление визы традиционным способом через визовые центры или посольство.

Электронная виза представляет собой групповую визу, которая может быть оформлена минимум для двух человек. Она доступна только для туристических или деловых поездок. Продлить визу в Китае невозможно.

С 30 марта 1989 года гражданам Монголии разрешено въезжать в Китай на срок до 30 дней по всем типам паспортов. Однако для поездки в Монголию гражданам Китая необходимо получить визу.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения