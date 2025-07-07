Мядагмаа завоевала серебряную медаль на Гран-при мира по паралимпийской легкой атлетике
Мядагмаа Төмөрсурэн
CentralAsia (MNG) -
Мядагмаа Төмөрсурэн успешно выступила в метании диска и толкании ядра в категории F57 на первом женском паралимпийском мировом Гран-при по легкой атлетике, который проходит в Оломоуце, Чешская Республика.
В первый день соревнований она заняла 4-е место в метании диска и добилась впечатляющего результата, завоевав серебряную медаль в толкании ядра во второй день.
В толкании ядра первое место заняла Нассима Сайфи из Алжира, а третье место — Адела Укнова из Чехии.
Таким образом, Мядагмаа обеспечила себе право участвовать в чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике, который состоится в сентябре этого года.
источник: MiddleAsianNews
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