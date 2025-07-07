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Трамп: США введет дополнительные пошлины странам, поддерживающим БРИКС

CentralAsia (CA) -  США введут дополнительные пошлины в размере 10% в отношении стран, которые поддерживают политику БРИКС, написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social. 

США начнут с 7 июля уведомлять другие страны об условиях двусторонней торговли и ставках пошлин на поставляемые в США товары.

«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, США введут дополнительные пошлины в размере 10%. Не ждите исключений», - отметил он. 

США с 4 июня 2025 года увеличили в два раза ставки пошлин на импортные сталь и алюминий.

Страны БРИКС обеспокоены односторонними пошлинами и другими мерами, которые подрывают международную торговлю и разрывают устоявшиеся цепочки поставок, говорится в совместном заявлении по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Страны БРИКС выразили поддержку торговой системы, ядром которой является Всемирная торговая организация.

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