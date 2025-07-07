Израиль объявил об операции «Черный флаг» против хуситов

- Азия и мир, политика
- 9:53, 07 июля 2025
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CentralAsia (CA) - Вооруженные силы Израиля начали военную операцию «Черный флаг» против йеменских хуситов. Об этом сообщает телеканал N12.
Среди атакованных целей Израиля: порты Ходейда, А-Салаф и Рас-Исса. Кроме того, было атаковано судно Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами несколько лет назад и электростанцию Рас-Кантиб.
Как сообщили в Al-Arabiya, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху наблюдает за операцией против хуситов из своего самолета по пути в Вашингтон.
«Атака была осуществлена в ответ на неоднократные нападения террористической группировки хуситов на Израиль, его граждан и гражданскую инфраструктуру в стране, включая запуск беспилотников и ракет класса «земля-земля» в направлении территории Государства Израиль»,— говорится в заявлении Армии Израиля.
6 июля йеменкие хуситы заявили о запуске гиперзвуковой баллистической ракеты по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Израильские военные заявили о перехвате ракеты, однако в некоторых районах страны срабатывали сирены воздушной тревоги.