Подчеркнута приверженность государственных служащих принципам честности

Булгантуяа Хурэлбаатар

CentralAsia (MNG) - Национальный форум государственных служащих прошел в Государственном дворце под названием «Монгольская государственная служба и международное сотрудничество и опыт». В мероприятии приняли участие 800 представителей столицы, 21 аймака, различных министерств, агентств, правительственных учреждений и международных гостей, что продемонстрировало приверженность Монголии укреплению своей системы государственной службы.

Форум был организован под патронажем спикера парламента. Заместитель спикера Булгантуяа Хурэлбаатар выступила с посланием от имени спикера Амарбаясгалана Дашзэгвэ, напомнив о значительном переходе Монголии к рыночной экономике в 1990 году и принятии демократической Конституции в 1992 году. Заместитель спикера выделила Закон о государственной службе 1994 года как одну из первых правовых рамок, которая привела управление Монголии в соответствие с мировыми тенденциями, заложив основу центрального института государственной службы страны.

«В 1994 году насчитывалось 141 500 государственных служащих со средней зарплатой 24 000 тугриков, в то время как ВВП на душу населения составлял 292 800 тугриков (654 доллара США). К 2024 году число государственных служащих выросло до 226 800 со средней ежемесячной зарплатой 2,3 миллиона тугриков, а ВВП на душу населения увеличился до 23,4 миллиона тугриков (6 898 долларов США). За это время население Монголии выросло с 2,24 до 3,54 миллиона человек, а общий ВВП увеличился с 651,4 миллиарда тугриков до 80 триллионов тугриков», — отметила заместитель спикера. Она подчеркнула важность дальнейшего совершенствования единой системы управления государственной службой и разработки государственной службы, ориентированной на человека, на основе трех десятилетий опыта управления, достижений и извлеченных уроков.

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