Прокуратура Южной Кореи просит повторно арестовать экс-президента Юн Сок Ёля

CentralAsia (CA) - В Южной Корее спецпрокурор, расследующий попытку введения чрезвычайного положения в декабре прошлого года, направил в суд ходатайство о заключении под стражу бывшего президента страны Юн Сок Ёля, сообщает агентство «Ренхап».

По данным следствия, Юн Сок Ёль злоупотреблял полномочиями, мешал работе правительства, подделывал документы и препятствовал аресту, используя личную охрану. Следователи также указывают на его попытку скрыть улики — в частности, указания удалить зашифрованные данные с телефонов военных и распоряжение составить и подписать задним числом указ о введении военного положения.

«Он дважды давал показания, но полностью отверг все обвинения. Мы считаем, что есть высокий риск уничтожения доказательств и давления на других фигурантов», — пояснили в прокуратуре.

Следствие утверждает, что бывший президент действовал совместно с несколькими высокопоставленными военными и чиновниками, часть которых уже арестована. В документе говорится, что Юн Сок Ёль намеренно исключил некоторых министров из заседания по вопросам чрезвычайного положения, лишив их возможности повлиять на решение.

Рассмотрение запроса об аресте, как ожидается, состоится 8 или 9 июля в Центральном суде Сеула. Если суд его удовлетворит, пишет издание, Юн может вернуться под арест спустя четыре месяца после освобождения — в марте суд уже отменял его предыдущее задержание.

Обвинения по части незаконного военного вторжения на территорию КНДР, в том числе запуску дрона в сторону Пхеньяна, пока в ходатайство не включены. По словам представителей спецпрокуратуры, «расследование по этим эпизодам продолжается, и включать их на этом этапе было бы преждевременно».

Ранее Юн Сок Ёль был арестован по «подозрению в мятеже против демократии» 15 января со второй попытки. Первая попытка ареста президента прошла в первых числах января. Тогда 20 следователей и 80 полицейских не смогли попасть в резиденцию президента, арестовать его не позволила служба безопасности. Суд освободил его из-под стражи 7 марта.