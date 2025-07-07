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В Узбекистане произошло землетрясение магнитудой 3,8

CentralAsia (UZ) -  6 июля в 20:16 на территории Каракульского района Бухарской области Узбекистана было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8, сообщил Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз.

Интенсивность землетрясения в эпицентре, который пришёлся на пустынную зону, составила 4 балла.

В других частях района, соседнем Пешкунском районе и городе Газли подземные толчки ощущались с силой 2 балла.

Расстояние от эпицентра до Ташкента — 533 км в юго-западном направлении. Глубина очага — 10 км.

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