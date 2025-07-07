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Индия в 2026 году примет саммит БРИКС

CentralAsia (CA) -  Следующий саммит БРИКС в 2026 году пройдет под председательством Индии. Об этом стало известно 6 июля на XVII саммите Организации в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил лидеров БРИКС на саммит в следующем году.

Члены БРИКС:

Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, Индонезия.

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