Индия в 2026 году примет саммит БРИКС

CentralAsia (CA) - Следующий саммит БРИКС в 2026 году пройдет под председательством Индии. Об этом стало известно 6 июля на XVII саммите Организации в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил лидеров БРИКС на саммит в следующем году.

Члены БРИКС:

Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, Индонезия.