Индия в 2026 году примет саммит БРИКС
- Азия и мир, политика
- 10:50, 07 июля 2025
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CentralAsia (CA) - Следующий саммит БРИКС в 2026 году пройдет под председательством Индии. Об этом стало известно 6 июля на XVII саммите Организации в Рио-де-Жанейро (Бразилия).
Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил лидеров БРИКС на саммит в следующем году.
Члены БРИКС:
Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, Индонезия.
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