В Париже спустя 100 лет открыли купальный сезон на Сене

CentralAsia (CA) - 5 июля 2025 года жители и гости французской столицы вновь получили возможность официально купаться в Сене — впервые за последние 102 года.

Купание в реке было запрещено с 1923 года из-за сильного загрязнения и опасности для здоровья. Теперь, после масштабной программы очистки стоимостью более 1,4 миллиарда евро, вода в Сене признана безопасной для отдыхающих.

В центре Парижа оборудованы три зоны для купания: у Эйфелевой башни (район Порт-де-Гренель), около острова Сен-Луи и в районе Берси, недалеко от Национальной библиотеки. Купальный сезон продлится до конца августа. Вход свободный, однако организованы санитарный контроль, дежурства спасателей, а также душевые и кабинки для переодевания. Допуск к купанию разрешён детям только с определённого возраста — в зависимости от места — и при наличии навыков плавания.

Запуск купального сезона стал частью экологической программы, связанной с подготовкой к Олимпийским играм 2024 года. Для очистки реки модернизированы системы канализации, построены огромные подземные резервуары для сбора дождевых и сточных вод, что позволило значительно снизить уровень загрязнения. В случае сильных дождей купание может временно ограничиваться, о чём оперативно уведомляют с помощью системы цветных флажков.

Власти Парижа обещают, что это только начало: к следующему лету планируется открыть ещё как минимум 14 безопасных зон для купания на Сене и реке Марна.