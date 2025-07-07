В Москве ожидается аномальная жара, объявили оранжевый уровень погодной опасности

CentralAsia (CA) - На Москву надвигаются 30-градусная жара, ливни и град. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Ощутимое потепление начнется с понедельника, 7 июля, днем воздух прогреется до +25...+28. Также в понедельник прогнозируется переменная облачность, местами может пройтись незначительный дождь.

Во вторник, 8 июля, в дневные часы может потеплеть до +32. Кроме того, в этот день местами возможны кратковременные ливни и град диаметром 3-6 мм.

В среду, 9 июля, днем воздух разогреется до +30...+33 — это близко к рекорду 122-летней давности (+33,5 – 1903 г.).

По словам Тишковца, самыми жаркими станут четверг и пятница: 10 и 11 июля воздух может прогреться +35 градусов.

«Ночи ожидаются «ялтинские», +19...+22, а в разгар дня термометры покажут +32...+35, что на 10-12 градусов выше положенной в середине лета нормы и больше похоже на знойный, засушливый, резко континентальный климат астраханских и калмыцких пустынь», — подчеркнул метеоролог.

По словам синоптика, сильная жара пойдет на спад в выходные. В субботу, 12 июля, местами пройдет кратковременный дождь, температура составит +29...+32, а в воскресенье, 13 июля, днем посвежеет до +25...+28, а также ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквал.

Как сообщили в Гидрометцентре, в столице на три дня объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары.