В Алматинской области «накрыли» нарколабораторию с 35 тысячами доз мефедрона

CentralAsia (KZ) - Спецоперацию провели в Алматинской области - «накрыли» нарколабораторию с 35 тысячами доз мефедрона, сообщает Polisia.kz.

«Производство» в Карасайском районе организовали для иностранца.

Изъято более 11 кг мефедрона на $1,6 млн. А также 20 литров и 115 кг психотропных веществ, более двух тонн прекурсоров, при переработке которых планировалось изготовить 120 кг синтетических наркотиков.

«Преступной среде нанесен урон на сумму $17,5 млн», - сообщили в МВД.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания.

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