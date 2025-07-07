Маск объявил о создании новой партии «Америка». Трамп заявил, что бизнесмен «слетел с катушек»

CentralAsia (CA) - Бизнесмен Илон Маск объявил о создании новой политической партии под названием «Америка» по итогам голосования, проведенного в соцсети X 4 июля.

«С перевесом 2 к 1 вы захотели новую политическую партию, и вы ее получите. Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за [избыточных] трат и коррупции, получается, что мы живем в однопартийной системе, а не в демократии. Сегодня партия «Америка» сформирована, чтобы вернуть вам вашу свободу», — написал Маск в соцсети X вечером 5 июля.

По словам Маска, «один из способов» получить независимость от двухпартийной системы — это «сосредоточиться на двух-трех местах в сенате и восьми-десяти округах палаты представителей». «Учитывая минимальное преимущество в законодательном органе, этого будет достаточно, чтобы обеспечить решающий голос при голосовании по спорным законам и гарантировать, что они будут отвечать истинной воле народа», — заявил Маск.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за тем, как Илон Маск «слетел с катушек», комментируя его намерения создать свою политическую партию.

«Он даже хочет основать Третью политическую партию, несмотря на то, что в Соединенных Штатах они никогда не добивались успеха — система, похоже, не предназначена для них»,— написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также упомянул принятие «Большого красивого» законопроекта, в рамках которого был отменен закон об электромобилях (EV). «Я с самого начала был категорически против этого (EV). …Я вел кампанию по этому вопросу в течение двух лет, и, честно говоря, когда Илон полностью и безоговорочно поддержал меня, я спросил его, знал ли он о том, что я собираюсь прекратить полномочия EV. …Он сказал, что у него нет проблем с этим»,— написал президент США.