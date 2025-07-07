Таджикистан высказал желание присоединиться к проекту ж/д Китай – Кыргызстан – Узбекистан

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CentralAsia (TJ) - Министр транспорта Таджикистана Азим Иброхим обсудил с министром транспорта Китая Лю Вэем возможности присоединения республики к проекту строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, сообщается на сайте транспортного ведомства РТ.

Встреча состоялась в рамках 12-го Совещания министров транспорта государств-членов ШОС, 2 июля в китайском городе Тяньцзин.

«На встрече был рассмотрен вопрос о содействии Китайской Народной Республики дальнейшему развитию мультимодального коридора Китай – Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция – Европа и присоединению Республики Таджикистан к проекту строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан», – говорится в сообщении.

Проект прокладки железнодорожной магистрали Китай – Кыргызстан – Узбекистан нацелен на соединение железных дорог этих стран посредством Туркменистана, Ирана и Турции с европейской сетью железных дорог в рамках транспортной системы Нового шелкового пути.

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