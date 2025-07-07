В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби, высота столба пепла достигла 18 км

CentralAsia (CA) - В Индонезии произошло мощное извержение вулкана Левотоби, расположенного в юго-восточной части острова Флорес. Об этом 7 июля сообщил телеканал CNN Indonesia со ссылкой на данные метеонаблюдательного поста.

Согласно официальному сообщению, вулкан выбросил густой серо-черный столб пепла на высоту около 18 км над вершиной.

По информации местных властей, на склонах вулкана Левотоби, который в настоящее время находится на высшем уровне опасности, зафиксированы осадки в виде песка и мелких камней. Дождь из пепла дошел до нескольких деревень и даже до города Маумере в соседнем округе Сикка.

О пострадавших и разрушениях официально не сообщается. Агентство по предотвращению стихийных бедствий (BPBD) пока не предоставило информации о возможных жертвах.

Левотоби — вулкан с двумя вершинами. Его более активная часть — Левотоби Лаки-лаки — высотой 1584 метра, расположена в двух километрах от более высокой вершины Перемпуан (1703 м).