Его Величество Император Японии Нарухито посетил сегодня Национальный музей «Чингисхан»

CentralAsia (MNG) - Министр МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх, министр культуры, спорта, туризма и по делам молодежи Монголии Ундрам Чингбат и директор Национального музея Чингисхана Чулуун Сампилдондов приветствовали Его Величество Императора и провели его по выставочным залам музея, предложив ему всестороннее знакомство с богатым историческим и культурным наследием Монголии.

3 октября 2024 года правительства Монголии и Японии подписали меморандум об обмене нотами по «Проекту по улучшению образовательного оборудования в Национальном музее Чингисхана» в рамках официальной программы Японии по оказанию помощи в целях развития. В рамках этой инициативы музей оснащается принтерами Брайля, камерами с обзором 360 градусов и 3D-камерами, устройствами виртуальной реальности и технологиями потоковой трансляции для повышения доступности и расширения образовательных возможностей для людей с ограниченными возможностями и жителей отдаленных сельских районов.

Кроме того, некоторые исторические монгольские артефакты, изначально хранившиеся в Японии, были воспроизведены и привезены в Монголию для публичного показа. К ним относятся Золотой «Гэрэгэ» Чингисхана, нарисованное от руки изображение военной кампании династии Юань, карта мира времен правления Хубилай-хана, дипломатическое письмо от посланников Хубилай-хана, печать военачальника эпохи Юань и модель корабля династии Юань.

Его Величество Император Нарухито и Ее Величество Императрица Масако совершат государственный визит в Монголию с 6 по 13 июля по приглашению Президента Хурэлсуха Ухнаа. Это первый государственный визит Их Величеств в Монголию.

В ходе визита Президент Хурэлсух Ухнаа и Император Нарухито проведут официальные переговоры, чтобы обсудить пути дальнейшего углубления дружеских отношений и укрепления уз дружбы и сотрудничества между народами Монголии и Японии.

источник: MiddleAsianNews

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