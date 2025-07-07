Его Величество Император Японии ознакомился с проектом источника воды Гачуурт

CentralAsia (MNG) - По приглашению президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа Его Величество Император Японии Нарухито посещает Монголию с государственным визитом. В рамках государственного визита Его Величество Император Японии был ознакомлен с проектом источника воды Гачуурт 7 июля 2025 года.

Директор Управления водоснабжения и канализации Төрхуу Цогтсайхан приветствовал Его Величество и предоставил подробную информацию о проекте.

В рамках программы грантовой помощи официальной помощи развитию Японии (ODA) был реализован ряд проектов по улучшению снабжения питьевой водой столицы. С 1997 по 2006 год был реализован проект по модернизации технического оборудования на центральном водоисточнике для снабжения питьевой водой 40 процентов населения Улан-Батора, за которым последовал проект по модернизации и улучшению оборудования на верхнем водоисточнике, реализованный в период с 2004 по 2006 год. Опираясь на успех этих инициатив, в 20-м хороо района Баянзурх с 2011 по 2014 год при поддержке правительства Японии в рамках гранта на сумму 30 миллионов долларов США был построен новый источник воды — проект источника воды Гачуурт.

Этот проект значительно улучшил доступ жителей Улан-Батора к чистой и безопасной питьевой воде, в частности, от этого выиграли 390 000 человек, проживающих в юрточных поселках, и 43 500 жителей многоквартирных домов.

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