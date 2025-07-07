Объем помощи Украине от США превысил $135 млрд

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CentralAsia (CA) - Общий объем помощи Украине от США с начала российско-украинского конфликта превысил €114,632 млрд, следует из данных Кильского института мировой экономики. По текущему курсу это $135,243 млрд.

Данные приведены по состоянию на конец апреля 2025 года. В материалах института указано, что США выделили Украине €64,6 млрд военной помощи ($76,2 млрд), €46,6 млрд финансовой помощи ($54,9 млрд) и €3,4 млрд гуманитарной помощи ($4 млрд).

По данным на февраль 2025 года, с начала боевых действий на Украине Конгресс США одобрил помощь в размере $182,8 млрд. Более $120 млрд направлено Киеву напрямую, еще около $59 млрд израсходовано на связанные с конфликтом мероприятия, включая укрепление европейской обороны.

2 июля президент власти США приостановили военную помощь ВСУ. Через два дня президент Дональд Трамп заявил о возобновлении поставок.