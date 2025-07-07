В Узбекистане двух мужчин осудили за участие в военных действиях на стороне России

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CentralAsia (UZ) - В двух регионах Узбекистана прошли суды над гражданами республики, участвовавшими в военных действиях в рядах армии РФ в Украине. В обоих случаях фигуранты уголовных дел были признаны виновными в наемничестве и получили наказание в виде лишения свободы, сообщает UzNews.uz.

Ромитанский районный суд Бухарской области рассматривал дело 32-летнего А.Р. Согласно материалам следствия, он в 2018 году приехал в Россию на заработки. Позднее мужчина получил гражданство РФ, при этом не выйдя из узбекского. В мае прошлого года полиция задержала мигранта и водворила в СИЗО. Чтобы избежать суда, гражданин подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на войну.

А.Р. принимал активное участие в боевых действиях на территории Луганска. В июле 2024-го в результате ракетного удара по военной базе он получил ранения в различные части тела и был госпитализирован. После прохождения курса лечения узбекистанца признали непригодным к службе. Мужчине выплатили 3 млн рублей, и он решил отправиться на родину.

Здесь против него завели дело. При осмотре телефона силовики обнаружили документы, фотографии и видео, подтверждающие участие подсудимого в боевых действиях на стороне другого государства. В итоге А.Р. признали виновным по статье 154 («Наемничество») Уголовного кодекса Узбекистана и приговорили к пяти годам колонии.

Другой аналогичный процесс прошел в Алтынкульском районе Андижанской области. На скамье подсудимых находился 41-летний Ш.К. По материалам дела, узбекистанец выехал в 2023 год на заработки в город Назрань. Там он вступил в ряды российской армии и с апреля по декабрь 2024-го участвовал в военных действиях.

Уточняется, что мигрант получил несколько ранений в результате взрыва снаряда. Из-за травм ему предоставили отпуск, во время которого иностранца задержала полиция. Поскольку у Ш.К. не было документов, удостоверяющих личность, его депортировали на родину.

Вернувшись домой, гражданин самостоятельно сдался правоохранительным органам, признавшись в том, что он участвовал в боевых действиях. На суде узбекистанец раскаялся и попросил смягчить наказание. Его признали виновным по статье о наемничестве УК республики, назначив три года и один месяц лишения свободы.