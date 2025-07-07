Минувший июнь в Узбекистане был на 1−2 градуса жарче нормы, — Узгидромет

CentralAsia (UZ) - Среднемесячная температура минувшего июня в Узбекистане превысила норму на 1−2 градуса, по Ташкентской области на 2,2−2,5 градуса. Только по северу-западу страны температурный режим был близок к климатической норме, говорится в обзоре Узгидромета.

По центральным и восточным районам Узбекистана июнь 2025 года вошёл в пятёрку самых тёплых июней за все годы наблюдений.

Большую часть месяца дневная температура воздуха была в пределах +33…+38 градусов. В самые жаркие дни воздух прогревался до +39…+41 градуса, по югу и пустынной зоне до +42…+44 градусов.

В периоды спада жары дневная температура составляла +27…+30 градусов и даже по крайнему югу не превышала +32…+34 градусов. Однако такие периоды были непродолжительны, сказано в обзоре.

«Максимальная температура в июне не достигала рекордных значений. Самые высокие температуры в июне за всю историю наблюдений составляют +42…+45 градусов, по югу и пустынной зоне +46…+47 градусов», — отмечается в обзоре.

Самое высокое значение максимальной температуры воздуха — +49,6 градуса — было зафиксировано в Термезе в 1914 году. В том же году был установлен абсолютный максимум июньской температуры в Ташкенте — +43 градуса.

Июнь был экстремально сухим месяцем — дожди шли очень редко и были неинтенсивными, говорится в обзоре. Количество осадков за месяц составило 0,0−5 мм, в отдельных районах страны — 6−8 мм.

Лишь по Каракалпакстану (кроме Устюрта), местами по Хорезмской и Ферганской областям, а также в отдельных горных районах отмечалось 1−2 случая выпадения локальных ливней с количеством осадков от 9 мм до 31 мм.

Ливневые дожди вызвали сели в предгорных и горных районах Джизакской, Сурхандарьинской областей и областей Ферганской долины.

В предгорной и горной зоне кратковременные дожди отмечались чаще, и суммарное количество осадков за июнь местами достигло 25−30 мм, в отдельных горных районах Ташкентской и Ферганской областей — 45−55 мм.

Местами по стране отмечалось усиление ветра до 15−20 м/с, по Устюрту порывы ветра достигали 22 м/с. В отдельных районах наблюдались пыльные бури, позёмки и пыльная мгла.