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Минобороны РФ заявило о захвате первого села в Днепропетровской области и Бессаловки в Сумской. ВСУ опровергли

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска взяли под контроль Дачное Днепропетровской области. Об установлении контроля над населенным пунктом в этом регионе сообщается впервые.

В заявлении ведомства сказано, что Дачное перешло к ВС РФ «в результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр».

При этом ВСУ опровергают потерю Дачного, публикуя вчерашнее видео с поднятием в селе украинского флага. На карте Deep State оно все еще находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Группировки «Донецк» и «Хортица» заявляют, что село под контролем ВСУ, но РФ проводит штурмы и пытается прорваться.

Видео с флагом вчера опубликовала 37-я бригада. Сегодня она также заявляет, что село под контролем ВСУ.

В то же время Минобороны РФ публикует видео боев за село.

Также Минобороны РФ заявляет о захвате села Бессаловка в Сумской области, которое находится у границы Курщины в районе Теткино.

Судя по карте Deep State, украинские атаки, направленные на окружение Теткино, происходили как раз со стороны Бессаловки.

При этом в Украине потери села не подтверждали.

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