Число жертв муссонных дождей в Пакистане выросло до 72 человек

CentralAsia (CA) - Число погибших в результате наводнений, вызванных муссонными дождями по всей территории Пакистана, достигло 72 человек, сообщает Anadolu со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

По данным ведомства, сильные дожди продолжаются в провинциях Хайбер-Пахтунхва, Восточный Пенджаб, Синд и Белуджистан. Более 130 человек получили ранения. В заявлении управления отмечается, что дожди могут усилиться. Местные власти призвали оставаться в состоянии повышенной готовности.

Муссонные дожди, которые ежегодно идут в Пакистане с июля по сентябрь, уносят жизни сотен людей и наносят значительный материальный ущерб.

В Индии число погибших в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями с 20 июня по 3 июля, возросло до 69 человек, а число раненых – до 110. Ущерб от ливней по штату Химачал-Прадеш оценивается в 46 млн долларов.