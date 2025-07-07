Уволенный министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым

- Казахстан, происшествия
- 20:13, 07 июля 2025
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CentralAsia (KZ) - Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым, пишут российские СМИ.
Президент Владимир Путин 7 июля освободил его от должности министра транспорта.
По данным Телеграм-канала Mash, тело Старовойта обнаружили в его автомобиле «Тесла» около 3 часа дня в парке им. Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе.
В Следственном комитете РФ заявили, что тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в личном автомобиле в Одинцовском городском округе. «Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — говорится в сообщении.
Предварительно, он застрелился из наградного пистолета, полученного от руководства МВД в 2023 году.