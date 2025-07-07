Уволенный министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым

Роман Старовойт

CentralAsia (KZ) - Бывший министр транспорта России Роман Старовойт найден мертвым, пишут российские СМИ.

Президент Владимир Путин 7 июля освободил его от должности министра транспорта.

По данным Телеграм-канала Mash, тело Старовойта обнаружили в его автомобиле «Тесла» около 3 часа дня в парке им. Малевича у деревни Раздоры в Одинцовском городском округе.

В Следственном комитете РФ заявили, что тело Старовойта с огнестрельным ранением нашли в личном автомобиле в Одинцовском городском округе. «Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — говорится в сообщении.

Предварительно, он застрелился из наградного пистолета, полученного от руководства МВД в 2023 году.

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