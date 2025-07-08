Победительницей конкурса «Миссис Монголия 2025» стала мать троих детей Будсурэн Баасансурэн. Фото

CentralAsia (MNG) - В этом году впервые в своей истории Ассоциация «Мисс Монголия» включила в конкурс «Миссис Монголия 2025» или замужняя миссис.

Будсурэн Баасансурэн стала первой победительницей конкурса «Миссис Монголия 2025» за 21-летнюю историю, а также победила в номинациях «Miss Photo» и «Miss Intelligent Tops».

Она представляла сомона Шарын-Гол аймака Дархан-Уул.

57-й ежегодный международный конкурс «Miss Asia Pacific International» пройдет с 22 сентября по 10 октября в Маниле, Филиппины. Победительница конкурса «Миссис Монголия 2025» Будсурэн Баасансурэн получила право представлять Монголию на этом конкурсе.

источник: MiddleAsianNews

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