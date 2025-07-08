Императорская чета похвалила «ааруул», сказав, что он очень вкусный

CentralAsia (MNG) -

Император Нарухито и императрица Масако прибыли в Монголию 6 июля, где они примут участие в приветственных мероприятиях и посетят мемориал японцам, погибшим в Монголии после заключения в тюрьму бывшим Советским Союзом.

В качестве государственных гостей они посетят приветственный банкет, устроенный президентом Хурэлсухом Ухнаа и его супругой, а также другие мероприятия. Их возвращение в Японию запланировано на 13 июля.

После пятичасового перелета императорская чета прибыла в международный аэропорт Чингисхан в пригороде Улан-Батора во второй половине дня 6 июля, вылетев из токийского аэропорта Ханэда на борту правительственного самолета.

Спустившись по лестнице, им в качестве приветствия преподнесли «ааруул» — традиционное молочное кондитерское изделие, которое они попробовали.

Они прошли мимо рядов почетного караула и сели в автомобиль. Императорская чета сказала высокопоставленному чиновнику Агентства императорского двора: «Мы были в восторге от гостеприимства и наслаждались угощением. Это было очень вкусно». Об этом сообщает 毎日新聞.

Это первый визит правящего японского императора и императрицы в Монголию. По данным Агентства императорского двора, Монголия направила несколько приглашений, в том числе во время визита президента и его супруги в Японию в 2022 году. Монголия является прояпонской страной, ее президент, премьер-министр и другие правительственные чиновники в последнее время посещают Японию почти каждый год.

Это третий зарубежный визит доброй воли императорской четы после поездок в Индонезию и Соединенное Королевство. Бывший министр иностранных дел Таро Коно выступает в качестве главного сопровождающего лица.

Во время своего пребывания в Улан-Баторе императорская чета также посетит церемонию открытия Наадама, национального спортивного фестиваля Монголии, и посмотрит такие мероприятия, как стрельба из лука и скачки. Они также планируют посетить объекты, включая школу, поддерживаемую Японией.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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