В Улан-Баторе стартовал «Азиатско-Тихоокеанский форум по упрощению процедур воздушного транспорта (FALF 2025)»

CentralAsia (MNG) - Вчера в Министерстве иностранных дел официально открылся «Азиатско-Тихоокеанский форум по упрощению процедур воздушного транспорта (FALF 2025)», организованный правительством Монголии и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

Этот форум уникален тем, что он совпадает с 75-летием принятия Приложения 9 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации и 100-летием становления и развития гражданской авиации в Монголии.

Форум открыли государственный секретарь Министерства иностранных дел Мөнхтушиг Лханаажав, директор Генерального директората гражданской авиации Төрбаяр Эрдэнэ-Очир и генеральный секретарь Международной организации гражданской авиации Хуан Карлос Саласар, а Ма Тао, директор Азиатско-Тихоокеанского региона Международной организации гражданской авиации, выступил с подробной презентацией на тему «Упрощение воздушных перевозок: сотрудничество, эффективность и доступность».

В своей речи государственный секретарь Мөнхтушиг Лханаажав сказал: «С точки зрения принципов внешней политики многостороннего сотрудничества, региональной интеграции и устойчивого развития Монголия рассматривает сектор гражданской авиации как мост для связи со многими зарубежными странами, расширения торгово-экономического сотрудничества, объединения народов и развития. Этот форум является не только площадкой для регионального диалога, но и важным дипломатическим мероприятием по укреплению международного сотрудничества в области воздушного транспорта, и я уверен, что Азиатско-Тихоокеанский форум по упрощению процедур воздушного транспорта откроет новую страницу в региональном авиационном сотрудничестве, подтвердив, что Монголия будет работать с ИКАО, ее странами-членами и всеми соответствующими сторонами для упрощения процедур воздушного транспорта».

Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар приветствовал участников форума, поздравил их со 100-летием создания гражданской авиации в Монголии и поблагодарил правительство Монголии за организацию этого важного форума.

Он подчеркнул, что ожидается, что число авиапассажиров во всем мире вырастет с 4,6 млрд в 2024 году до 12,4 млрд к 2050 году, причем большая часть этого роста будет сосредоточена в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что потребует стратегических инвестиций в инфраструктуру упрощения перевозок.

Хуан Карлос Саласар подчеркнул, что упрощение является ключевым фактором в обеспечении безопасного, контролируемого и быстрого пересечения границ и является основой для внедрения Приложения 9 Чикагской конвенции, управления границами, систем данных о пассажирах, проездных документов и стандартов доступности. Он представил, что упрощение включено в Стратегический план ИКАО 2026–2050 как цель для «доступного, надежного и оптимизированного воздушного транспорта для всех», и сообщил о «Дохинской декларации», принятой более чем 50 министрами.

Саласар также призвал сосредоточиться на двух ключевых стратегических направлениях: укреплении трансграничного и межсекторального сотрудничества, а также ускорении цифровых инноваций и обеспечении интеграции систем.

В ходе дискуссий на форуме также обсуждались новые технологии, такие как национальные программы упрощения, опыт регионального сотрудничества и «Цифровая туристическая идентификация» ИАТА. Результаты форума были представлены на 42-й Ассамблее ИАТА в сентябре, подчеркнув потенциал для продвижения реализации Стратегии 2026–2050 и призвав к ценному вкладу в обеспечение доступности воздушного транспорта для всех на основе общих целей и профессионального опыта.

В своем выступлении генеральный директор Управления гражданской авиации Төрбаяр Эрдэнэ-Очир отметил, что за последние годы Монголия достигла следующего прогресса в соответствии со Стандартами и Рекомендациями ИКАО (SARPs). Например, он выделил внедрение предварительной информации о пассажирах (API), записи регистрации пассажиров (PNR), электронных шлюзов и цифровых услуг в международном аэропорту Чингисхан, улучшение координации работы Национального комитета по упрощению формальностей и присоединение к базе данных открытых ключей (PKD) Международной организации гражданской авиации.

Он подчеркнул: «Вопросы, которые будут обсуждаться на форуме, затрагивают насущные и реальные проблемы, такие как электронная миграция, надежная защита проездных документов, региональное сотрудничество и наращивание потенциала, которые имеют основополагающее значение для того, чтобы сделать региональный воздушный транспорт более безопасным, доступным и эффективным».

Он предложил лозунг “From Mongolia to the World: Seamless Skies Ahead или «Из Монголии в мир: вперед — бесшовное небо», который выражает цели развития сектора гражданской авиации Монголии и ее лидерство, инициативность и стремления к развитию в международном сообществе. Этот лозунг подчеркивает цель расширения и развития торговли, туризма, дипломатических и человеческих отношений посредством воздушного транспорта, а также более тесных связей с международным сообществом.

Төрбаяр выразил свою позицию, что следующим шагом для подтверждения результатов форума является разработка и представление региональной дорожной карты упрощения на 59-м заседании генеральных директоров гражданской авиации Азиатско-Тихоокеанского региона Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в сентябре. Он заключил, что это станет важным шагом для приближения обсуждений и результатов форума к механизму принятия решений на международном уровне.

Ма Тао, директор Азиатско-Тихоокеанского региона Международной организации гражданской авиации (ИКАО), выступил с подробной презентацией на тему «Упрощение воздушного транспорта: сотрудничество, эффективность и доступность», подчеркнув, что воздушный транспорт стал более обширным, чем когда-либо прежде, и растет необходимость в упрощении процесса пересечения границы для пассажиров, грузов и самолетов. Другими словами, упрощение определяется как ключевой фактор экономического развития, безопасности и бесперебойного перемещения пассажиров.

Правовой основой для упрощения являются статьи 14, 22, 23 и 37 Чикагской конвенции, которые регулируют пандемии, пограничный контроль и управление пассажирскими перевозками, а также обеспечивают основу для внедрения Стандартов и рекомендаций ИКАО (SARPs). Он подчеркнул, что упрощение также неразрывно связано с Приложением 9-Упрощение, стратегией ИКАО TRIP и Депозитарием открытых ключей (PKD).

Директор Тао Ма представил основные направления стратегии упрощения ИАТА на 2026–2028 годы, включая обеспечение эффективной реализации Приложения 9, разработку национальных программ государств-членов, обеспечение безопасности данных о пассажирах и усиление региональной координации.

В 2010 году число пассажиров по всему миру составило 2,7 миллиарда человек, однако ожидается, что к 2040 году это число достигнет 8,4 миллиарда, а к 2050 году — 12,4 миллиарда человек, что создает острую необходимость в модернизации системы упрощения перевозок и повышении ее гибкости и доступности.

Г-н Тао Ма назвал этот форум редкой возможностью усилить координацию стран региона и вывести будущее сотрудничество на новый уровень, а также призвал к совместной реализации принципов «сотрудничества, эффективности и доступности» и эффективному содействию упрощению воздушных перевозок в регионе.

В Азиатско-Тихоокеанском форуме по упрощению процедур воздушного транспорта (FALF 2025) принимают участие Наргесс Абденнеби, руководитель отдела упрощения процедур Бюро воздушного транспорта ИАТА, и Чиаран Каролан, руководитель программ Фонда открытых ключей, а также должностные лица штаб-квартиры организации в Монреале, представители государств-членов Азиатско-Тихоокеанского региона, представители таких организаций, как Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА), Интерпол, и около 150 представителей профильных организаций Монголии.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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