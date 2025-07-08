Европейский банк реконструкции и развития увеличит инвестиции в Монголию

CentralAsia (MNG) - Заместитель премьер-министра, министр экономики и развития Учрал Ням-Осор встретился в Государственном дворце с представителями Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) во главе с директором по Центральной Азии и Монголии Хусейном Озканом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по расширению сотрудничества в соответствии с приоритетными направлениями правительства. ЕБРР подчеркнул свой план по увеличению инвестиций в крупные проекты и углублению сотрудничества с Монголией.

Г-н Хуссейн Озкан заявил: «Наш банк работает вместе над улучшением управления и деловой среды, укреплением региональной интеграции и поддержкой зеленой и устойчивой к изменению климата экономики. Эти усилия тесно связаны с политикой правительства. Двигаясь вперед, мы видим возможности для расширения сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, бизнес-инвестиций, внешней торговли, экспорта, государственно-частного партнерства, науки, технологий и инноваций».

С 2007 года ЕБРР предоставил в общей сложности 2,5 млрд долларов США на финансирование 151 проекта государственного и частного секторов в Монголии, при этом 93 процента средств было направлено в частный сектор, что внесло значительный вклад в экономический рост и создание рабочих мест.

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