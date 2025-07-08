Два монгольских боксера завоевали медали на этапе Кубка мира в Казахстане

CentralAsia (MNG) - Монгольские боксеры завоевали серебряную и бронзовую медали на соревнованиях Кубка мира, прошедших в Астане, Республика Казахстан.

Лундаа Гантөмөр завоевал серебряную медаль в весовой категории 60 кг среди мужчин. Получив пропуск в первом раунде, он победил боксера из США со счетом 5:0, затем одолел соперника из Кыргызстана со счетом 3:2. В полуфинале он нанес сильный удар в третьем раунде, чтобы победить японского боксера, обеспечив себе как минимум бронзу. Однако в финале он был побежден бразильским боксером, заработав серебряную медаль.

Бямба-Эрдэнэ Отгонбаатар завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 70 кг среди мужчин. Он выиграл свои первые два боя — 5:0 против корейского боксера и 3:2 против шведского боксера — прежде чем уступить 0:5 бразильцу в полуфинале.

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