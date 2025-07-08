MiningWeek и MinePro 2025: «Развитие горнодобывающей промышленности в Монголии: движущая сила прогресса и ответственности»

CentralAsia (MNG) - Монгольская национальная горнодобывающая ассоциация (МНГА) объявила, что Китайская Народная Республика станет страной в центре внимания на MiningWeek & MinePro 2025.

Международная конференция и выставка MiningWeek & MinePro 2025 пройдет 11–13 сентября 2025 года в Улан-Баторе, Монголия.

На этой международной конференции и выставке под девизом «Развитие горнодобывающей промышленности в Монголии: движущая сила прогресса и ответственности» особое внимание будет уделено высокоэффективным трансграничным партнерствам, ответственной добыче полезных ископаемых и инвестиционным возможностям, направленным на устойчивый рост.

Будучи крупнейшим в мире потребителем полезных ископаемых и одним из важнейших экономических партнёров Монголии, Китай играет ключевую роль в преобразовании мировой горнодобывающей промышленности. Китайская Народная Республика является ключевым игроком в:

стимулировании глобального спроса и инвестиций: Китай лидирует в мире по объему инвестиций в горнодобывающую промышленность и развитие инфраструктуры, способствуя долгосрочному сотрудничеству в критически важных цепочках поставок полезных ископаемых, технологическому прогрессу и реализации устойчивых инфраструктурных проектов по всему региону.

развитии «зеленых» и «умных» технологий в горнодобывающей отрасли: Китай является мировым лидером в области «зеленых» технологий в горнодобывающей отрасли и перехода к «умным», экологически ответственным методам добычи полезных ископаемых, устанавливая глобальные стандарты устойчивого развития.

укреплении региональных связей и повышении благосостояния: Благодаря стратегическим инициативам, направленным на укрепление торговых путей, развитие трансграничной инфраструктуры и расширение экономического сотрудничества, Китай играет важную роль в стимулировании регионального роста и обеспечении дальнейшего успеха горнодобывающей отрасли Монголии.

MiningWeek & MinePro 2025 объединит лидеров государственного и частного секторов, инвесторов, горнодобывающих операторов и технологических новаторов со всего мира, предоставив уникальные возможности для долгосрочного сотрудничества и совместного процветания, сообщает МНГА.

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