Трамп направил Токаеву письмо о введении 25-процентных пошлин на товары из Казахстана

CentralAsia (KZ) - США с 1 августа вводят 25-процентную импортную пошлину на всю казахстанскую продукцию, поставляемую на американский рынок. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп, опубликовав в соцсети Truth Social текст письма на имя президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

«Для меня большая честь отправить вам это письмо, поскольку оно демонстрирует прочность наших торговых отношений и тот факт, что США согласны продолжать работу с Казахстаном, несмотря на значительный торговый дефицит с вашей великой страной», — говорится в письме.

В своем письме Трамп отметил, что у США и Казахстана были годы, чтобы обсудить торговые отношения, но сейчас Вашингтон считает важным бороться «с долгосрочными дефицитами». По словам американского президента, пошлина не будет действовать в отношении компаний, производящих товары непосредственно на территории США.

«Если по какой-либо причине вы решите ввести свои тарифы, то, на каком бы уровне вы их ни установили, эта цифра будет добавлена к нашим 25%. Пожалуйста, поймите, что эти тарифы необходимы для исправления торговых барьеров. Торговый дисбаланс представляет собой серьезную угрозу нашей экономике и, по сути, нашей национальной безопасности!» — указано в письме.

Новые тарифы также были анонсированы для Японии, Южной Кореи, Малайзии (25%), Южно-Африканской Республики (30%), Лаоса и Мьянмы (40%).

2 апреля 2025 года Дональд Трамп подписал указ о масштабных таможенных пошлинах на товары из стран по всему миру, причём на товары из некоторых стран налоги составляли более 40%. Тогда пошлину для товаров из Казахстана планировали ввести в 27%.

После потрясений на финансовых рынках президент США приостановил действие импортных пошлин, чтобы провести переговоры, сохранив при этом сбор в размере 10%. Срок приостановки истекает 9 июля. Накануне министр финансов США Скотт Бессент сообщал, что американская администрация намерена с 1 августа вернуть таможенные пошлины для стран, с которыми не будет достигнуто прогресса в торговых переговорах.

7 июля президент США заявил, что любая страна, присоединившаяся к антиамериканской политике БРИКС, будет облагаться дополнительным тарифом в размере 10%.

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