США сняли статус террористической организации с группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», которая пришла к власти в Сирии после свержения Асада

CentralAsia (CA) - Администрация президента США Дональд Трампа сняла статус иностранной террористической организации с группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), повстанцы-исламисты из которой пришли к власти в Сирии после свержения Башара Асада. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на документ Госдепартамента.

В документе, подписанном главой Госдепа Марко Рубио, говорится, что такое решение принято «после консультаций с генеральным прокурором и министром финансов».

Решение Рубио последовало через неделю после того, как Дональд Трамп подписал указ об отмене с 1 июля санкций против Сирии, введенных в 2004 году. Тогда же Трамп поручил пересмотреть статус ХТШ.

«Хайят Тахрир аш-Шам» — коалиция исламистов Сирии, созданная на базе бывшего отделения ИГ в стране — фронта «Ан-Нусра». В 2014 году «Ан-Нусра» разорвала отношения с ИГ, провозгласившим себя халифатом, и стала сирийской ветвью «Аль-Каеды». В 2017 году, после поражений от армии Сирии, переименовала себя в «Хайят Тахрир аш-Шам» и объявила о формальном разрыве с «Аль-Каедой», чтобы избавиться от клейма террористической организации.

Один из лидеров ХТШ — Ахмед аш-Шараа, временный президент Сирии, известный ранее как Абу Мухаммад аль-Джулани. Дональд Трамп, как сообщалось, встретился с Ахмедом аш-Шараа во время своего визита на Ближний Восток в середине мая 2025 года.

В мае 2025 года об отмене всех экономических санкций против Сирии объявил Евросоюз.