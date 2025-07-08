Число погибших из-за наводнений в Техасе выросло до 104 человек

CentralAsia (CA) - Минимум 104 человека погибли в шести округах штата Техас из-за сильных наводнений. Об этом сообщает телеканал NBC News. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Большинство из погибших — 84 человека — погибли в округе Керр, сообщили официальные лица. Среди них 56 взрослых и 28 детей.

Еще семь человек погибли в округе Трэвис, четверо — в округе Бернет и шестеро — в округе Кендалл. Два человека погибли в округе Уильямсон, еще один человек погиб в округе Том Грин, добавили в NBC News.

Наводнение произошло из-за сильных проливных дождей. Судья округа Роберт Келли заявил, что власти не провели эвакуацию заранее, поскольку не могли предвидеть масштаб последствий. В Национальной метеорологической службе заявили, что ведомство разослало предупреждения более чем за три часа до того, как река Гуадалупе начала выходить из берегов.