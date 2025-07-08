Его Величество Император и Ее Величество Императрица Японии воздали дань уважения статуе Чингисхана. Фото

CentralAsia (MNG) -

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа и его супруга сопровождали Его Величество Императора и Ее Величество Императрицу Японии во Дворец правительства Монголии, где Император и Императрица Японии отдали дань уважения статуе Чингисхана.

А монголы в своих национальных костюмах тепло и радостно приветствовали Его Величество Императора и Ее Величество Императрицу Японии на своей центральной площади. А некоторые из них держали плакат «Спасибо, Япония!», намекая на огромную помощь Японии в трудные перемены после Демократической революции в стране.

После того, как Президент Монголии и почетные гости поклонились Белому бунчику Государственного церемониального караула, Его Величество Император и Ее Величество Императрица приветствовали солдатам Государственного почетного караула.

Президент Хурэлсух Ухнаа и Его Величество Император приветствовали высоких гостей, присутствовавших на церемонии приветствия, отдали дань уважения статуе Чингисхана, а затем император Нарухито расписался в Книге почетных гостей в Государственном дворце.

Две страны установили дипломатические отношения в 1972 году, в 1997 году заключили «Всеобъемлющее партнерство», в 2010 году — «Стратегическое партнерство», а в 2022 году — «Особое стратегическое партнерство ради мира и процветания», ориентированное на интересы людей.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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