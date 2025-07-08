«Ведомости»: Работающие в Казахстане россияне столкнулись с двойным налогообложением

CentralAsia (KZ) - Россияне, работавшие удаленно на казахстанские компании в 2022–2023 годах, столкнулись с двойным налогообложением. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на налоговых юристов, чьи клиенты попали в такую ситуацию.

По данным издания, граждане начали получать уведомления от Федеральной налоговой службы с требованием уплатить налог на доходы физических лиц в России. Притом, что этот же доход уже был обложен индивидуальным подоходным налогом в Казахстане по ставке от 5 до 20 процентов.

Со слов опрошенных изданием юристов, ФНС обратила внимание на россиян, работающих на иностранные компании, «из-за стремительного распространения удаленной занятости», а также релокации как граждан, так и компаний в Казахстан после 2022 года.

Между тем, с 1996 года между Россией и Казахстаном действует Конвенция об устранении двойного налогообложения. Это значит, что налог достаточно уплатить только в одной стране, а не сразу в двух.

По общему правилу, индивидуальный подоходный налог остается в Казахстане, если сотрудник там проживал во время выполнения своих обязанностей, даже несмотря на то, что он был налоговым резидентом РФ. Однако, если специалист был в России, то он должен уплачивать только НДФЛ в РФ. Исключение сделали только для гонораров директоров, они платят налог в стране нахождения работодателя.

В ФНС заявили «Ведомостям», что проводят «контрольные мероприятия», направленные на подтверждение права зачета иностранного налога. По словам представителя ведомства, чтобы использовать зачет, россияне должны указать сумму налога, уплаченного в другой стране, в декларации по форме 3-НДФЛ, а также предоставить трудовой договор, где указано место фактического выполнения работ. Если же работа выполнялась за пределами России, хотя работник в этот период сохранил статус российского налогового резидента, должны быть представлены сведения о командировании сотрудника, отметили в ведомстве.

Эксперты советуют россиянам, попавшим в такую ситуацию, не откладывать решение вопроса и при необходимости обращаться за юридической помощью. Наличие документов, подтверждающих фактическое место проживания, договоров с работодателями и справок об уплате налогов в Казахстане может сыграть ключевую роль при урегулировании спора, считают российские юристы.

Тысячи россиян релоцировались в соседнее государство после объявления частичной мобилизации в РФ 21 сентября 2022 года. Большинство из них уже вернулись обратно. Минувшей зимой генеральный консул РФ в Алматы Дмитрий Тураев сообщал, что из более чем 300 тыс. россиян (по данным на конец 2022 года) в регионе остались около 80 тыс.

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