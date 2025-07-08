Более 500 мигрантов задержаны в Москве после рейда в молельных домах и хостелах

CentralAsia (CA) - Сотрудники правоохранительных органов Москвы провели рейды «по выявлению незаконной миграции», сообщил Следственный комитет по Москве 8 июля. В ведомстве не уточнили, когда прошли рейды.

В СК заявили, что «обследовали» московские хостелы и молельные дома, чтобы обнаружить «каналы незаконной миграции». Более 500 человек доставили для проверок в полицию.

За нарушение правил въезда и режима пребывания из России выдворили более 30 человек. Следователи, как утверждается, в ходе рейда обнаружили одного человека, находившегося в федеральном розыске.

В СКР напомнили об ответственности за организацию нелегальной миграции. Наказанием за такие преступления может стать лишение свободы на срок до 5 лет.