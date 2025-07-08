В Монголии подтверждено 11 864 случая кори, более 89 000 человек имели близкие контакты

CentralAsia (MNG) - Национальный исследовательский центр инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) опубликовал обновленную информацию о продолжающейся вспышке кори. По состоянию на 8 июля было зарегистрировано в общей сложности 11 864 лабораторно подтвержденных случая кори.

Из них: 481 человек в настоящее время госпитализированы, 514 получают лечение на дому, 10 862 выздоровели, 7 детей умерли, и 89 855 человек были идентифицированы как близкие контакты.

Корь — это высококонтагиозное, но поддающееся вакцинации инфекционное заболевание. Большинство текущих случаев сосредоточено в средних школах. Власти призывают детей, студентов и взрослых, которые находятся с ними в постоянном контакте, защитить себя и других, обеспечив себе вакцинацию от кори.

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