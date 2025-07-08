Пашинян пообещал возглавить освобождение Армянской апостольской церкви

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично будет руководить освобождением Армянской апостольской церкви (ААЦ). Об этом он написал в социальной сети Facebook.

«Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед»,— подчеркнул премьер-министр. По его мнению, ААЦ должна быть освобождена. «Я буду руководить этим освобождением»,— добавил Пашинян.

Никол Пашинян заявил об освобождении ААЦ на фоне недавних протестов в Ереване в поддержку предпринимателя, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Ранее он выступил в защиту ААЦ и был арестован судом на два месяца. Карапетяна подозревают в публичных призывах к захвату власти.