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Пашинян пообещал возглавить освобождение Армянской апостольской церкви

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично будет руководить освобождением Армянской апостольской церкви (ААЦ). Об этом он написал в социальной сети Facebook.

«Дом Иисуса Христа занимает антихрист и собакоед»,— подчеркнул премьер-министр. По его мнению, ААЦ должна быть освобождена. «Я буду руководить этим освобождением»,— добавил Пашинян.

Никол Пашинян заявил об освобождении ААЦ на фоне недавних протестов в Ереване в поддержку предпринимателя, главы группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Ранее он выступил в защиту ААЦ и был арестован судом на два месяца. Карапетяна подозревают в публичных призывах к захвату власти.

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