Узгидромет предупредил о риске селевых паводков в пяти регионах Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 15:30, 08 июля 2025
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CentralAsia (UZ) - С 9 по 11 июля в ряде предгорных и горных районов Узбекистана ожидаются дожди, которые могут спровоцировать сход селевых потоков и паводков.
По данным Узгидромета, в зоне риска находятся пять областей страны:
Сурхандарьинская область — Сариосиё, Узун, Алтынсай, Денау, Байсун, Шерпбад, Шурчи, Кумкурган, Музрабат;
Ташкентская область — Ахангаран, Бостанлык, Паркент, Пскент, Уртачирчик, Юкоричирчик, а также города Ангрен и Алмалык;
Наманганская область — Пап, Касансай, Чартак, Чуст, Наманган, Янгикурган;
Ферганская область — Сох, Шахимардан, Фергана, Бешарык;
Андижанская область — Андижан, Асака, Жалакудук, Кургантепа, Пахтаабад, Избоскан, Ходжаабад, Мархамат и город Ханабад.
Власти призывают жителей, а также туристов и водителей, находящихся в горах и предгорьях, проявлять максимальную осторожность.