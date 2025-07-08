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Узгидромет предупредил о риске селевых паводков в пяти регионах Узбекистана
// Turmush

CentralAsia (UZ) -  С 9 по 11 июля в ряде предгорных и горных районов Узбекистана ожидаются дожди, которые могут спровоцировать сход селевых потоков и паводков. 

По данным Узгидромета, в зоне риска находятся пять областей страны: 

Сурхандарьинская область — Сариосиё, Узун, Алтынсай, Денау, Байсун, Шерпбад, Шурчи, Кумкурган, Музрабат;

Ташкентская область — Ахангаран, Бостанлык, Паркент, Пскент, Уртачирчик, Юкоричирчик, а также города Ангрен и Алмалык;

Наманганская область — Пап, Касансай, Чартак, Чуст, Наманган, Янгикурган;

Ферганская область — Сох, Шахимардан, Фергана, Бешарык;

Андижанская область — Андижан, Асака, Жалакудук, Кургантепа, Пахтаабад, Избоскан, Ходжаабад, Мархамат и город Ханабад. 

Власти призывают жителей, а также туристов и водителей, находящихся в горах и предгорьях, проявлять максимальную осторожность.

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