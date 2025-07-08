В Казахстане произошло землетрясение силой 6 баллов

CentralAsia (KZ) - На юге Казахстана произошло землетрясение.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 14.29 по времени Астаны в Жамбылской области. Эпицентр землетрясения находился в 126 километрах на восток от Тараза.

МЧС Казахстана сообщили, что сила толчков доходила до 6 баллов.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

село Кулан - 6 баллов;

село Мерке - 5 баллов;

город Шу - 3 баллов;

село Сарыкемер - 3 балла;

село Толе Би - 3 балла;

город Тараз - 3 балла;

село Аса - 2 балла;

село Мойынкум - 2 балла;

село Кордай - 2 балла;

село Бауыржан Момышулы - 2 балла;

город Каратау - 2 балла;

село Турар Рыскулов - 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, отметили в МЧС.

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