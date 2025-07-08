В Казахстане произошло землетрясение силой 6 баллов
CentralAsia (KZ) - На юге Казахстана произошло землетрясение.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 14.29 по времени Астаны в Жамбылской области. Эпицентр землетрясения находился в 126 километрах на восток от Тараза.
МЧС Казахстана сообщили, что сила толчков доходила до 6 баллов.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- село Кулан - 6 баллов;
- село Мерке - 5 баллов;
- город Шу - 3 баллов;
- село Сарыкемер - 3 балла;
- село Толе Би - 3 балла;
- город Тараз - 3 балла;
- село Аса - 2 балла;
- село Мойынкум - 2 балла;
- село Кордай - 2 балла;
- село Бауыржан Момышулы - 2 балла;
- город Каратау - 2 балла;
- село Турар Рыскулов - 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, отметили в МЧС.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения