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В Казахстане произошло землетрясение силой 6 баллов

CentralAsia (KZ) -  На юге Казахстана произошло землетрясение.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 4,6 произошло в 14.29 по времени Астаны в Жамбылской области. Эпицентр землетрясения находился в 126 километрах на восток от Тараза.

МЧС Казахстана сообщили, что сила толчков доходила до 6 баллов.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

  • село Кулан - 6 баллов;
  • село Мерке - 5 баллов;
  • город Шу - 3 баллов;
  • село Сарыкемер - 3 балла;
  • село Толе Би - 3 балла;
  • город Тараз - 3 балла;
  • село Аса - 2 балла;
  • село Мойынкум - 2 балла;
  • село Кордай - 2 балла;
  • село Бауыржан Момышулы - 2 балла;
  • город Каратау - 2 балла;
  • село Турар Рыскулов - 2 балла.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, отметили в МЧС.

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