Власти Казахстана отреагировали на введение Трампом 25%-ной пошлины

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - В Министерстве торговли и интеграции Казахстана сделали заявление после введения США 25-процентных пошлин на импорт из Казахстана.

«Большая часть казахстанского экспорта продолжит поставляться без новых пошлин в связи с изъятием из-под действия новых тарифов. Это касается основных сырьевых и стратегических товаров – нефти, урана, серебра, ферросплавов, тантала и титана. По оценкам, принятые меры не затронут около 95% экспорта Казахстана в США», – считают в министерстве.

При этом правительство РК в рамках работы «по сохранению предсказуемого торгового режима для казахстанских товаров» направило в администрацию Белого дома предложения по улучшению условий взаимной торговли.

«Цель Казахстана – достижение согласованных решений по вопросам доступа на рынок и условий торговли. Сейчас американская сторона рассматривает казахстанские предложения и проинформирует о дате проведения переговоров», – информировали в ведомстве.

Казахстан готовится к дальнейшим переговорам с американской стороной для защиты национальных интересов и развития устойчивого торгово-экономического партнёрства, заключили в министерстве.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о введении 25%-ной пошлины на импорт товаров из Казахстана. Новый тариф вступает в силу с 1 августа 2025 года. В письме Трамп подчеркивает не ужесточение торговых условий (ранее на казахстанские товары действовала временная 10-процентная пошлина), а готовность продолжать торговлю с Казахстаном, который он называет великой страной, несмотря на торговый дефицит для США.

Трамп объясняет необходимость пошлин наличием препятствий для американских товаров на казахстанском рынке, упоминая «тарифные и нетарифные барьеры». Он считает двустороннюю торговлю неравноправной и отмечает, что 25%-ная пошлина могла бы быть значительно выше, что, по его мнению, было бы справедливо. В завершение Трамп предостерегает Астану от ответных мер, угрожая пропорциональным повышением тарифов на казахстанские товары в случае их введения.

Товарооборот между Казахстаном и США за 2024 год составил $4,2 млрд, что на 4% выше по сравнению с предыдущим годом ($4,1 млрд). Основными товарами экспорта из Казахстана в США являются: нефть сырая – $1,1 млрд (с долей 56,2%), уран – $322,9 млн (16,4%), серебро – $239,9 млн (12,2%), ферросплавы – $188,2 млн (9,5%), тантал и изделия из него – $17,6 млн (0,89%) и другие. Товарооборот между Казахстаном и США за январь–май 2025 года составил $1,2 млрд. Экспорт из Казахстана в США за январь–май 2025 года составил $418,2 млн.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения