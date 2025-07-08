В Афганистане проживает 36,4 млн человек, — Управление статистики страны

CentralAsia (CA) - Численность населения Афганистана, по данным на 1404 солнечный год (с 21 марта 2025 по 21 марта 2026 года), составляет 36,4 млн человек. Об этом сообщил представитель Национального управления статистики и информации (NSIA) Мохаммад Халим Рафи, передает ToloNews.

По словам Рафи, 51% населения составляют мужчины, 49% — женщины.

Самой густонаселенной провинцией страны признан Кабул, где живут 6,1 млн человек. На втором месте Герат с 2,3 млн жителей.

Рафи добавил, что некоторое время назад Совет министров поручил NSIA подготовить план проведения официальной общенациональной переписи. План был разработан и утвержден Советом, ожидается, что перепись проведут в ближайшем будущем.

Между тем, по данным ООН, в 2025 году в Афганистан были принудительно возвращены 1,4 млн афганцев. Это усугубило гуманитарный кризис в стране на фоне сокращения международной помощи. Многие репатрианты прибывают из соседних стран, в первую очередь из Ирана и Пакистана, и сталкиваются с неопределенным будущим с ограниченным доступом к жилью, средствам к существованию и основным услугам.

В докладе ООН говорится, что многие из репатриантов находятся в уязвимом состоянии, они травмированы принудительными выселениями, задержанием в суровых условиях, разлучением с семьями и потерей личных вещей. УВКБ ООН (Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев) назвало ситуацию «растущим гуманитарным кризисом» и настоятельно попросило о международной поддержке для оказания жизненно важной помощи.

Организация подчеркнула, что одними из наиболее пострадавших являются женщины и девочки, которых возвращают в страну, где их права все сильнее ограничиваются талибами.

УВКБ констатировало, что нынешняя гуманитарная инфраструктура в Афганистане не способна поглотить столь большой приток. С ростом безработицы, хрупкой экономикой и продолжающимися последствиями климатических катастроф, таких как наводнения и засухи, многие репатрианты в настоящее время борются за выживание.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) предупредила, что этим летом более 10 млн афганцев сталкиваются с сильным голодом из-за резкого падения международной помощи. В своем последнем заявлении ВПП заявила, что из-за серьезной нехватки финансирования может помочь только 1 млн человек.