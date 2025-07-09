Его Величество Император и Ее Величество Императрица Японии отдали дань уважения в «Мемориальном комплексе японских граждан». Фото

CentralAsia (MNG) -

«Мемориальный комплекс японских граждан» в Дамбадаржаа был построен в честь японских военнопленных Второй мировой войны.

Продолжается государственный визит Его Величества Императора Японии Нарухито, прибывшего по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

Его Величество Император Нарухито и Ее Величество Королева Масако посетили «Мемориальный комплекс японских граждан» в Дамбадаржаа, возложили цветы к освещенному памятнику и выразили свое почтение.

Комплекс был создан в октябре 2001 года Министерством социального обеспечения и труда Монголии, администрацией столицы, Монгольским обществом Красного Креста и Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

После Второй мировой войны из Сибири было привезено более 14 тысяч японских военнопленных, из которых построены фундаменты Дворца правительства, Оперного театра, здания Министерства иностранных дел, 23 семейных квартир, кинотеатра «Элдэв-Очир», Государственной центральной библиотеки, 12 семейных квартир ЦК партии, здания партийной школы, Первого родильного дома, пристройки к зданию Государственного университета, а также здания в Их Тэнгэре, Сонгино и Нухте.

В соответствии с соглашением ответственность за сохранение и защиту комплекса несут Монгольское общество Красного Креста и Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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