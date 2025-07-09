Команда The MongolZ вошла в третью строчку мирового рейтинга

CentralAsia (MNG) -

Монгольская киберкоманда занимает 3-е место в мировом рейтинге, уступая французским и немецким командам

Монгольская команда The MongolZ, боровшаяся за титул чемпиона первого в этом году чемпионата мира по Counter-Strike-2 (CS2) «BLAST.tv Austin Major 2025», вышла на третье место в мировом рейтинге.

Они стали перво монгольской командой из Азии, которая приняла участие в чемпионате мира. После турнира The MongolZ поднялась в рейтинге на четвертое место в мире.

7 июля, HLTV, крупнейшая платформа для киберспорта CS2, обновила свои рейтинги.

В обновленном мировом рейтинге по-прежнему лидирует французская команда Vitality, победительница Major, набравшая 1000 очков, за ней следует немецкая команда MOU» с 535 очками. Тем временем монгольская команда The MongolZ поднялась на одну позицию в мировом рейтинге и заняла третье место, набрав 459 очков. Таким образом, монгольская команда добилась исторического успеха в мировом рейтинге HLTV, достигнув небывалой вершины.

Российская команда Spirit опустилась на одну позицию и заняла четвертое место с 411 очками. За ней следуют Aurora, команда из Сербии с турецкими игроками, и NAVI, команда из Украины.

источник: MiddleAsianNews

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